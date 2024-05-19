Власти Паттайи начали масштабную борьбу с нашествием крыс в туристических зонах

Дезинсекторы Паттайи активно борются с крысами на туристических пляжах

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Паттайи объявили войну огромным армиям крыс, поселившимся в туристических районах. На прошедшей неделе специалисты по дезинсекции начали распространять в окрестностях Центрального пляжа и на Джомтьене родентициды, по данным издания The Thaiger.

Фото: commons.wikimedia.org by Георгий Долгопский is licensed under CC BY-SA 4.0

Уже через несколько дней на пляжах появились трупы отравленных грызунов. Чиновники предупредили владельцев шезлонгов о необходимости тщательно очищать арендованные ими зоны, чтобы предотвратить заражение людей.

Данная мера стала ответом на возросшие жалобы туристов на антисанитарные условия на пляжах и изобилие крыс в уличных фудкортах. Местные предприниматели, также недовольные текущей ситуацией, поддержали требования о приведении в порядок.

В социальных сетях к акции отнеслись скептически, напомнив, что проблема имеет давние корни. Комментаторы отметили, что пищевые отходы долго остаются в пластиковых пакетах вдоль дорог до приезда коммунальных служб. Пища, которой жители регулярно кормят уличных собак, и остатки, сброшенные в дождевую канализацию, служат кормом для грызунов. Были замечания о том, что иногда люди ловят крыс возле своих домов, а потом отпускают их, унося на несколько кварталов.

Массовое использование крысиного яда практически не вызвало тревоги в тайских чатах по поводу возможного отравления собак и белок. Эти разноцветные создания семейства беличьих обитают на деревьях возле пляжей в большом количестве и не особо боятся людей. Туристы часто кормят маленьких зверьков и делают их фотографии, как сообщает портал TourDom.