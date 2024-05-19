Ваш автомобиль вечно ломается: вот 3 совета, которые изменят это навсегда

3 секрета долгой жизни автомобиля: водителям на заметку

1:46 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждый автовладелец надеется, что его транспортное средство долгое время не будет создавать проблем. Однако ошибки в эксплуатации часто приводят к необходимости частого ремонта. Со временем стоимость машины, которая часто ломается, снижается, и водитель сталкивается с большими финансовыми потерями.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как же обеспечить долгую и беспроблемную работу автомобиля без частого ремонта? Для этого нужно соблюдать три простых правила.

Регулярное техническое обслуживание

Предотвращать проблемы легче, чем устранять их последствия. Поэтому техническое обслуживание автомобиля должно проводиться регулярно, а не только при наличии поломок. Проверяйте состояние двигателя, тормозной системы, фильтров и аккумулятора. Также следите за уровнем моторного масла.

Регулярная мойка автомобиля

На первый взгляд, чистота внешних и внутренних поверхностей машины не влияет на её состояние и стоимость. Однако редкая мойка может привести к серьёзным проблемам с лакокрасочным покрытием, лобовым стеклом и обивкой. Внешний вид автомобиля ухудшится, и увеличится риск аварий. Пренебрежение чистотой может значительно снизить стоимость машины при продаже.

Проверка колёс

Состояние колёс играет важную роль в безопасности и экономичности управления автомобилем. Регулярно проверяйте давление в шинах и балансировку колёс. Идеальное состояние колёс способствует безопасному вождению и экономии топлива.

Соблюдая эти три простых правила, вы сможете продлить срок службы вашего автомобиля и избежать частых ремонтов.