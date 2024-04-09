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Освежающий и бодрящий кофейный смузи с бананом и семенами чиа: вы будете в восторге

Как приготовить смузи с кофе мокко

Еда

Сливочный коктейль из кофе мокко, приготовленный из замороженных бананов, миндального масла и семян чиа, достаточно сладкий и имеет мягкий кофейный вкус с шоколадным оттенком благодаря добавлению какао-порошка.

Как приготовить смузи с кофе мокко
Фото: commons.wikimedia.org by Brigitte Tohm brigittetohm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кофе для смузи можно сварить самостоятельно или купить готовый напиток в банке. Если вы выбираете для смузи растительное молоко, ищите несладкий вариант с легкой консистенцией, например, овсяное или кокосовое молоко.

При употреблении в разумных количествах кофеин способствует повышению умственной активности, концентрации внимания и улучшению спортивных результатов. Главное — не переусердствовать. Передозировка кофеином может вызвать нервное возбуждение, не говоря уже о том, что приведёт к бессоннице.

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка семян чиа,
  • 1/2 стакана молока,
  • 2/3 чашки холодного кофе,
  • 1 спелый банан, нарезанный кусочками,
  • 1 столовая ложка миндального масла,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта,
  • 1 большой финик меджул без косточек,
  • 1 чайная ложка какао-порошка,
  • 2 кубика льда.

Приготовление

  1. Смешайте семена чиа и молоко. Оставьте на 10 минут, чтобы семена впитали часть молока и набухли.
  2. Добавьте в блендер кофе, кусочки банана, миндальное масло, ванильный экстракт, финик меджул, какао-порошок и лёд. Взбейте.
  3. Смешайте компоненты и наслаждайтесь смузи.
Кофейно-банановый смузи
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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