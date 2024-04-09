Освежающий и бодрящий кофейный смузи с бананом и семенами чиа: вы будете в восторге

Сливочный коктейль из кофе мокко, приготовленный из замороженных бананов, миндального масла и семян чиа, достаточно сладкий и имеет мягкий кофейный вкус с шоколадным оттенком благодаря добавлению какао-порошка.
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Кофе для смузи можно сварить самостоятельно или купить готовый напиток в банке. Если вы выбираете для смузи растительное молоко, ищите несладкий вариант с легкой консистенцией, например, овсяное или кокосовое молоко.
При употреблении в разумных количествах кофеин способствует повышению умственной активности, концентрации внимания и улучшению спортивных результатов. Главное — не переусердствовать. Передозировка кофеином может вызвать нервное возбуждение, не говоря уже о том, что приведёт к бессоннице.
Ингредиенты
1 столовая ложка семян чиа,
1/2 стакана молока,
2/3 чашки холодного кофе,
1 спелый банан, нарезанный кусочками,
1 столовая ложка миндального масла,
1 чайная ложка ванильного экстракта,
1 большой финик меджул без косточек,
1 чайная ложка какао-порошка,
2 кубика льда.
Приготовление
Смешайте семена чиа и молоко. Оставьте на 10 минут, чтобы семена впитали часть молока и набухли.
Добавьте в блендер кофе, кусочки банана, миндальное масло, ванильный экстракт, финик меджул, какао-порошок и лёд. Взбейте.