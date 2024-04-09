Освежающий и бодрящий кофейный смузи с бананом и семенами чиа: вы будете в восторге

Как приготовить смузи с кофе мокко

Сливочный коктейль из кофе мокко, приготовленный из замороженных бананов, миндального масла и семян чиа, достаточно сладкий и имеет мягкий кофейный вкус с шоколадным оттенком благодаря добавлению какао-порошка.

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Кофе для смузи можно сварить самостоятельно или купить готовый напиток в банке. Если вы выбираете для смузи растительное молоко, ищите несладкий вариант с легкой консистенцией, например, овсяное или кокосовое молоко.

При употреблении в разумных количествах кофеин способствует повышению умственной активности, концентрации внимания и улучшению спортивных результатов. Главное — не переусердствовать. Передозировка кофеином может вызвать нервное возбуждение, не говоря уже о том, что приведёт к бессоннице.

Ингредиенты

1 столовая ложка семян чиа,

1/2 стакана молока,

2/3 чашки холодного кофе,

1 спелый банан, нарезанный кусочками,

1 столовая ложка миндального масла,

1 чайная ложка ванильного экстракта,

1 большой финик меджул без косточек,

1 чайная ложка какао-порошка,

2 кубика льда.

Приготовление

Смешайте семена чиа и молоко. Оставьте на 10 минут, чтобы семена впитали часть молока и набухли. Добавьте в блендер кофе, кусочки банана, миндальное масло, ванильный экстракт, финик меджул, какао-порошок и лёд. Взбейте. Смешайте компоненты и наслаждайтесь смузи.