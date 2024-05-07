Избавляемся от муравьёв: эти средства помогут истребить вредителя — агроном дал ценные советы

Агроном Фуртаев рассказал о методах борьбы с муравьями

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Одна из проблем для дачников — муравьи. Эти насекомые буквально захватывают сад и огород, и избавиться от них не так уж просто. Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Кирилл Фуртаев рассказал, как бороться с вредителем.

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Специалист порекомендовал использовать химические препараты, содержащие диазинон и хлорпирифос. Они блокируют нервную систему муравьёв, приводя к их гибели. Такие средства относятся к 3 классу опасности и умеренно опасны для человека и домашних животных, пишет tmn.aif.ru.

"К числу химических препаратов относятся, например, такие: "Абсолют", "Анти-муравей", "Bros", "Медветокс", "Муратокс", "Гром-2" и другие", — отметил Фуртаев.

Также есть биоинсектициды на основе бактерий или грибков. Они помогают эффективно бороться с вредителями, безвредны для растений, почвы и животных.

"К таким препаратам можно отнести "БИОгель Великий воин" и "БИОгранулы Великий воин", "ЭкоКилер" на основе "зелёного мыла" с различными микроэлементами, отпугивающими насекомых, и, собственно, само "Зелёное мыло"", — поделился специалист.

Агроном подчеркнул важность системного и упорного подхода. Нужно уничтожать муравейники и проводить профилактические мероприятия для защиты территорий.