Муравьи в панике покинут ваш дом: вот что стоит использовать для борьбы с вредителями

Как бороться с муравьями

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Иногда муравьи покидают огород и начинают наседать у вас в доме, особенно если они находят доступ к вашим запасам продуктов.

Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Вот несколько способов борьбы с ними.

Распределите полынь, чеснок или гвоздику в местах, где появляются муравьи — их запах отпугнет насекомых.

Обжарьте старое, пожелтевшее сало и разложите его вблизи муравейных маршрутов — муравьи не переносят этот запах.

Борная кислота очень эффективна против муравьёв: пропитайте несколько кусочков сахара кислотой и оставьте их на открытом месте.

Также можно использовать приманки с борной кислотой, например, смешав варенье (0,5 л), свежие дрожжи (20 г) и кислоту (5 г). Однако этот метод не является милосердным по отношению к муравьям, так как они погибают от борной кислоты.