Муравьи в панике покинут ваш дом: вот что стоит использовать для борьбы с вредителями

Иногда муравьи покидают огород и начинают наседать у вас в доме, особенно если они находят доступ к вашим запасам продуктов.
Вот несколько способов борьбы с ними.
Распределите полынь, чеснок или гвоздику в местах, где появляются муравьи — их запах отпугнет насекомых.
Обжарьте старое, пожелтевшее сало и разложите его вблизи муравейных маршрутов — муравьи не переносят этот запах.
Борная кислота очень эффективна против муравьёв: пропитайте несколько кусочков сахара кислотой и оставьте их на открытом месте.
Также можно использовать приманки с борной кислотой, например, смешав варенье (0,5 л), свежие дрожжи (20 г) и кислоту (5 г). Однако этот метод не является милосердным по отношению к муравьям, так как они погибают от борной кислоты.
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