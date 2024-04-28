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Муравьи в панике покинут ваш дом: вот что стоит использовать для борьбы с вредителями

Как бороться с муравьями

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Садоводство » Вредители и болезни

Иногда муравьи покидают огород и начинают наседать у вас в доме, особенно если они находят доступ к вашим запасам продуктов.

Как бороться с муравьями
Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Вот несколько способов борьбы с ними.

Распределите полынь, чеснок или гвоздику в местах, где появляются муравьи — их запах отпугнет насекомых.

Обжарьте старое, пожелтевшее сало и разложите его вблизи муравейных маршрутов — муравьи не переносят этот запах.

Борная кислота очень эффективна против муравьёв: пропитайте несколько кусочков сахара кислотой и оставьте их на открытом месте.

Также можно использовать приманки с борной кислотой, например, смешав варенье (0,5 л), свежие дрожжи (20 г) и кислоту (5 г). Однако этот метод не является милосердным по отношению к муравьям, так как они погибают от борной кислоты.

Средство от муравьев. Как избавиться от муравьев. Борьба с муравьями.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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