ВАК теперь будет подчиняться не министерству науки, а РАН

Владимир Путин приказал к июлю переподчинить Высшую аттестационную комиссию от министерства науки в ведение Российской Академии наук.
Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (сокращённо также — ВАК при Минобрнауки России) — центральный орган в области присуждения учёных степеней и присвоения учёных званий в Российской Федерации и обеспечения единой государственной политики в области государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров.
В пределах своей компетенции ВАК:
ВАК формируется из числа докторов наук, ведущих специалистов в области науки, техники, образования и культуры. Персональный состав ВАК утверждается Правительством Российской Федерации
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