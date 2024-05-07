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ВАК теперь будет подчиняться не министерству науки, а РАН

ВАК переходит в ведение РАН

1:14
Наука

Владимир Путин приказал к июлю переподчинить Высшую аттестационную комиссию от министерства науки в ведение Российской Академии наук. 

Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (сокращённо также — ВАК при Минобрнауки России) — центральный орган в области присуждения учёных степеней и присвоения учёных званий в Российской Федерации и обеспечения единой государственной политики в области государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров. 

В пределах своей компетенции ВАК:

  • контролирует работу советов по защите диссертаций,
  • разрабатывает нормативную базу в области присвоения учёных степеней и званий,
  • выдаёт дипломы кандидата и доктора наук, аттестаты доцента и профессора,
  • определяет перечень научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов кандидатских и докторских диссертаций.

ВАК формируется из числа докторов наук, ведущих специалистов в области науки, техники, образования и культуры. Персональный состав ВАК утверждается Правительством Российской Федерации

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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