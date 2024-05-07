ВАК теперь будет подчиняться не министерству науки, а РАН

ВАК переходит в ведение РАН

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Владимир Путин приказал к июлю переподчинить Высшую аттестационную комиссию от министерства науки в ведение Российской Академии наук.

Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (сокращённо также — ВАК при Минобрнауки России) — центральный орган в области присуждения учёных степеней и присвоения учёных званий в Российской Федерации и обеспечения единой государственной политики в области государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров.

В пределах своей компетенции ВАК:

контролирует работу советов по защите диссертаций,

разрабатывает нормативную базу в области присвоения учёных степеней и званий,

выдаёт дипломы кандидата и доктора наук, аттестаты доцента и профессора,

определяет перечень научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов кандидатских и докторских диссертаций.

ВАК формируется из числа докторов наук, ведущих специалистов в области науки, техники, образования и культуры. Персональный состав ВАК утверждается Правительством Российской Федерации