Ошибки начинающих водителей: как правильно использовать разные типы зеркал

В ГИБДД призвали водителей разобраться с боковыми зеркалами

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На боковых зеркалах современных автомобилей можно увидеть черные вертикальные полосы, функции которых не всем водителям известны. Специалист из МРЭО ГИБДД в интервью для njcar. ru отметил, что многие начинающие водители не могут объяснить, как использовать различные типы зеркал при сдаче на права.

Фото: Wikipedia by Eysteinn Guðni Guðnason is licensed under GNU Free Documentation License

Виды внешних автомобильных зеркал многообразны: они бывают плоскими, сферическими и асферическими, каждый тип имеет своих сторонников благодаря уникальным преимуществам и недостаткам.

Плоские зеркала, которые постепенно уступают место более современным моделям, все еще встречаются на старых автомобилях. Главное достоинство таких зеркал — точность отображения, что дает четкое представление о происходящем за машиной.

Недостатком же являются зоны, которые не видны в зеркало, так называемые "мертвые" зоны.

Сферические зеркала предлагают более широкий угол обзора, что позволяет водителям охватывать больше пространства вокруг автомобиля. Однако из-за изгиба зеркала объекты в отражении могут казаться дальше, чем есть на самом деле, что усложняет оценку расстояния.

Современные автомобили часто оснащены асимметричными внешними зеркалами, где правое зеркало выпуклее левого. Это делается для улучшения видимости с труднодоступной стороны.

Асферические зеркала сочетают в себе черты сферических, но с усиленным изгибом на краях. Это устройство увеличивает угол обзора на дальних краях зеркала.

Черные вертикальные полосы на таких зеркалах разделяют их на две части с различной степенью изгиба: минимальным у боковой панели автомобиля для точного восприятия и максимальным на внешней стороне для широкого обзора и минимизации "мертвых" зон.