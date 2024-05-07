Певица Марина Хлебникова заявила, что не хотела бы выйти замуж за Филиппа Киркорова

Певица Марина Хлебникова призналась, что не хотела бы быть женой Киркорова

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Марина Хлебникова высказала своё отношение к Филиппу Киркорову.

Фото: https://www.instagram.com/marina_hlebnikova_official by Инстаграм Марины Хлебниковой is licensed under public doman

В "Инстаграме"* Марины Хлебниковой появилось видео. Мужской голос за кадром поинтересовался у артистки, нравится ли ей Филипп Киркоров.

"Если выйти за него замуж, то нет, а если смотреть на него моими глазами как на артиста, я его очень люблю и уважаю, потому что он потрясающе работает и очень хорошо умеет выбирать песни", — объяснила исполнительница хита "Чашка кофию".

Ранее Филипп Киркоров назвал своим преемником на эстраде Сергея Лазарева.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской