Певица Марина Хлебникова заявила, что не хотела бы выйти замуж за Филиппа Киркорова

Певица Марина Хлебникова высказала своё отношение к Филиппу Киркорову.
В "Инстаграме"* Марины Хлебниковой появилось видео. Мужской голос за кадром поинтересовался у артистки, нравится ли ей Филипп Киркоров.
"Если выйти за него замуж, то нет, а если смотреть на него моими глазами как на артиста, я его очень люблю и уважаю, потому что он потрясающе работает и очень хорошо умеет выбирать песни", — объяснила исполнительница хита "Чашка кофию".
Ранее Филипп Киркоров назвал своим преемником на эстраде Сергея Лазарева.
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