Киркоров рассказал, кто достоин стать наследником поп-короля российской эстрады

Народный артист России Филипп Киркоров в выпуске "Сплетни-шейкер" на МУЗ-ТВ в беседе с ведущим Олегом Пилягиным назвал своим преемником на российской сцене исполнителя Сергея Лазарева.
При этом в ответе на соответствующий вопрос он отметил, что все артисты разные.
"Пожалуй, это сегодня Сережа Лазарев. И, конечно же, по своему таланту… Очень неординарный, сложный Дима Билан", — рассуждает Киркоров.
Несколько лет назад Киркоров также указывал именно на Сергея Лазарева в качестве своего "престолонаследника". Он говорил, что ему передал бы и трон, и корону.
Ранее стало известно, что израильской участнице "Евровидения" запретили выходить из отеля в Швеции.
Артист раскрыл подробности личной жизни.