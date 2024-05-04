Киркоров рассказал, кто достоин стать наследником поп-короля российской эстрады

Певец Филипп Киркоров назвал Сергея Лазарева своим преемником на эстраде

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Филипп Киркоров в выпуске "Сплетни-шейкер" на МУЗ-ТВ в беседе с ведущим Олегом Пилягиным назвал своим преемником на российской сцене исполнителя Сергея Лазарева.

Фото: youtube.com by канал Филипп Киркоров is licensed under public domain

При этом в ответе на соответствующий вопрос он отметил, что все артисты разные.

"Пожалуй, это сегодня Сережа Лазарев. И, конечно же, по своему таланту… Очень неординарный, сложный Дима Билан", — рассуждает Киркоров.

Несколько лет назад Киркоров также указывал именно на Сергея Лазарева в качестве своего "престолонаследника". Он говорил, что ему передал бы и трон, и корону.

Ранее стало известно, что израильской участнице "Евровидения" запретили выходить из отеля в Швеции.