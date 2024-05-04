Участница "Евровидения" из Израиля вынуждена прятаться в отеле

Израильской участнице "Евровидения" запретили покидать отель до окончания конкурса

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Певица Элен Голан, представляющая Израиль на грядущем международном музыкально-вокальном конкурсе "Евровидение" в Швеции, вынуждена проводить все время в отеле по распоряжению службы безопасности.

Фото: youtube.com by канал Eurovision Song Contest is licensed under public domain

Как пишет Spiegel, исполнительнице запретили участие в каких-либо публичных мероприятиях на весь период проведения мероприятия. Такое решение связано с возможными акциями протеста в поддержку Палестины.

Известно, что бывшей участнице российского конкурса "Голос. Дети" несколько раз пришлось менять слова в конкурсной песне, так как их посчитали политическими.

Так, в Мальме, где пройдет в этом году "Евровидение", проживает огромное количество людей с палестинскими корнями. На этом фоне власти Израиля призвали своих граждан отказаться от присутствия на конкурсе.

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