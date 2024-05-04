Башаров напомнил закрутившим роман участникам проекта "Новая Битва экстрасенсов" о проклятии

Ведущий "Битвы экстрасенсов" Башаров осудил роман участников шоу

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущий шоу "Новая Битва экстрасенсов" Марат Башаров выступил с критикой в адрес участников программы Ирины Певчей и Александра Сакова, объявивших о романе. Об этом пишет StarHit.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Возлюбленные рассекретили свои романтические отношения в конце апреля, однако признание о помолвке впервые прозвучит в эфире передачи лишь 4 мая. Ведущий проекта Марат Башаров заявил, что такое положение дел может плохо закончиться для их "сверхъестественных" способностей.

Артист напомнил о негативном опыте Мэрилин Керро или Астрид, которые "страдали и оставались в проигрыше", а мужчина при этом наоборот стремительно взлетал.

"Время покажет, удастся ли новой невесте на "Битве…" избежать проклятия предыдущих невест", — сказал он.

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