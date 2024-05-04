Башаров напомнил закрутившим роман участникам проекта "Новая Битва экстрасенсов" о проклятии

Ведущий шоу "Новая Битва экстрасенсов" Марат Башаров выступил с критикой в адрес участников программы Ирины Певчей и Александра Сакова, объявивших о романе. Об этом пишет StarHit.
Возлюбленные рассекретили свои романтические отношения в конце апреля, однако признание о помолвке впервые прозвучит в эфире передачи лишь 4 мая. Ведущий проекта Марат Башаров заявил, что такое положение дел может плохо закончиться для их "сверхъестественных" способностей.
Артист напомнил о негативном опыте Мэрилин Керро или Астрид, которые "страдали и оставались в проигрыше", а мужчина при этом наоборот стремительно взлетал.
"Время покажет, удастся ли новой невесте на "Битве…" избежать проклятия предыдущих невест", — сказал он.
Ранее украинская певица Вера Брежнева показала кадры с фотосессии топлес.
Артист раскрыл подробности личной жизни.