42-летняя Вера Брежнева поделилась кадрами откровенной фотосессии

Украинская исполнительница Вера Брежнева в своем блоге показала кадры с фотосессии топлес. Она запечатлена в джинсах свободного кроя с оголенной спиной.
Сама Брежнева призналась, что ей нравится получившийся результат. А поклонники отметили то, какая у знаменитости прекрасная фигура.
Экс-солистка группы "ВИА Гра" не скрывала от фанатов, что на протяжении года заедала стресс и беспорядочно ела. Но впоследствии смогла взять себя в руки и восстановить питание.
В прошлом году Вера Брежнева подтвердила развод с продюсером Константином Меладзе после восьми лет брака.
Ранее стало известно, что в Москве отменили концерт барда Сергея Никитина.
Артист раскрыл подробности личной жизни.