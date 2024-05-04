42-летняя Вера Брежнева поделилась кадрами откровенной фотосессии

Украинская певица Вера Брежнева показала кадры с фотосессии топлес

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинская исполнительница Вера Брежнева в своем блоге показала кадры с фотосессии топлес. Она запечатлена в джинсах свободного кроя с оголенной спиной.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Веры Брежневой в Инстаграм is licensed under public domain

Сама Брежнева призналась, что ей нравится получившийся результат. А поклонники отметили то, какая у знаменитости прекрасная фигура.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" не скрывала от фанатов, что на протяжении года заедала стресс и беспорядочно ела. Но впоследствии смогла взять себя в руки и восстановить питание.

В прошлом году Вера Брежнева подтвердила развод с продюсером Константином Меладзе после восьми лет брака.

Ранее стало известно, что в Москве отменили концерт барда Сергея Никитина.