В Москве отменили юбилейный концерт барда Никитина на фоне слухов о его поддержке Украины

Юбилейный концерт барда Сергея Никитина отменили в Москве. Об этом сообщается на афише мероприятий Центра авторской песни.
При этом организаторы не разглашают причину такого решения.
В Центре авторской песни заявляют, что выступление не состоится, а приобретенные билеты можно вернуть.
Юбилейный концерт барда, посвященный его 80-летию, должен был пройти 13 июня.
В апреле актриса и общественный деятель Яна Поплавская рассказала, что Сергей и Татьяна Никитины живут в США после начала СВО и якобы помогают ВСУ.
Ранее дочь Брюса Уиллиса рассказала о состоянии болеющего отца.
Артист раскрыл подробности личной жизни.