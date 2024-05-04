В Москве отменили юбилейный концерт барда Никитина на фоне слухов о его поддержке Украины

Концерт барда Никитина отменили в Москве после скандала с фестивалем Хаматовой

Юбилейный концерт барда Сергея Никитина отменили в Москве. Об этом сообщается на афише мероприятий Центра авторской песни.

Фото: youtube.com by канал Nikitinchannel is licensed under public domain

При этом организаторы не разглашают причину такого решения.

В Центре авторской песни заявляют, что выступление не состоится, а приобретенные билеты можно вернуть.

Юбилейный концерт барда, посвященный его 80-летию, должен был пройти 13 июня.

В апреле актриса и общественный деятель Яна Поплавская рассказала, что Сергей и Татьяна Никитины живут в США после начала СВО и якобы помогают ВСУ.

Ранее дочь Брюса Уиллиса рассказала о состоянии болеющего отца.