В Москве отменили юбилейный концерт барда Никитина на фоне слухов о его поддержке Украины

Юбилейный концерт барда Сергея Никитина отменили в Москве. Об этом сообщается на афише мероприятий Центра авторской песни.

Фото: youtube.com by канал Nikitinchannel is licensed under public domain