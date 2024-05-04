Брюс Уиллис умирает. Что сейчас происходит с тяжелобольным актером?

Дочь страдающего от деменции Уиллиса Румер заявила о "хорошем" самочувствии отца

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Дочь голливудского актера Брюса Уиллиса Румер заявила, что ее отец, страдающий от лобно-височной деменции, чувствует себя хорошо. Ее слова приводит People.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Румер Уиллис в Инстаграм is licensed under public domain

35-летняя Румер ответила на вопрос журналистов во время благотворительного медицинского форума Best Medicine Gala и заявила, что самочувствие актера модно оценить как хорошее.

"Сегодня пойду к нему в гости с дочкой Луэттой", — сказала она.

Уиллис пояснила и то, что их желание публично делиться подробностями болезни отца связано с поддержкой тех людей, которые проживают подобную ситуацию. Также Румер отметила то, насколько сильно их отец любим публикой.

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