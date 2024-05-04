Беременная Кети Топурия поделилась редким снимком с детьми от разных мужчин

Певица и солистка группы A'Studio Кети Топурия в своем блоге поделилась редкими снимками с детьми от разных браков.
Предположительно, беременная знаменитость отправилась с наследниками в Испанию, хотя сама она свое местонахождение никак не отмечала. Компанию ей на отдыхе составили сын Адам и дочь Оливия. При этом лицо наследника артистка тщательно скрывает.
Кети Топурия подтвердила свое положение в апреле, опубликовав фото с округлившимся животом. В настоящее время она состоит в браке с Львом Деньговым, за которого вышла замуж в 2020 году.
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