Беременная Кети Топурия поделилась редким снимком с детьми от разных мужчин

Певица Кети Топурия поделилась редкими снимками с сыном и дочерью от разных браков

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и солистка группы A'Studio Кети Топурия в своем блоге поделилась редкими снимками с детьми от разных браков.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кети Топурия в Инстаграм is licensed under public domain

Предположительно, беременная знаменитость отправилась с наследниками в Испанию, хотя сама она свое местонахождение никак не отмечала. Компанию ей на отдыхе составили сын Адам и дочь Оливия. При этом лицо наследника артистка тщательно скрывает.

Кети Топурия подтвердила свое положение в апреле, опубликовав фото с округлившимся животом. В настоящее время она состоит в браке с Львом Деньговым, за которого вышла замуж в 2020 году.

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