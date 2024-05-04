"Я вторая после Путина": Бузова заявила о желании пойти в политику

Певица и телеведущая Ольга Бузова во время конференции по инфобизнесу Instadium призналась, что ей интересно в будущем попробовать себя на политической арене. Об этом пишет StarHit.
Она напомнила, что в ее композиции, которую ей написал рэпер Баста, есть такие строчки: "Я вторая после Путина".
"Меня пока это устраивает! У меня вот пел Баста на беках, а у вас?" — похвалилась артистка.
Бузова пояснила, что не собирается принимать участие в выборах, но хотела бы помогать молодежи. По ее словам, многие молодые люди видят в ней кумира, а взрослое поколение восхищается ее трудолюбием.
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