Как выглядит новый возлюбленный Селены Гомес, которого поклонники называют уродом

Селена Гомес продолжает публиковать фото с возлюбленным против воли поклонников

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американская певица Селена Гомес продолжает в своем блоге постить фотографии с возлюбленным, продюсером Бенни Бланко, несмотря на то, что стремительно теряет поклонников.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Селены Гомес в Инстаграм is licensed under instagram.com@public domain

Так, после прошлых публикаций вместе с молодым человеком, от нее отписались почти миллион человек. Однако артистку этот факт не останавливает — она решила вновь поделиться снимком с Бланко, на котором счастливо улыбается.

Свой роман с лучшим другом своего экс-бойфренда Джастина Бибера Селена Гомес рассекретила в конце прошлого года. При этом знакомы они были на протяжении нескольких лет, но как заявил сам продюсер, "он не замечал своей любви перед глазами".

Ранее дрессировщик Юрий Куклачев заявил о скором возвращении на сцену.