Как выглядит новый возлюбленный Селены Гомес, которого поклонники называют уродом

Американская певица Селена Гомес продолжает в своем блоге постить фотографии с возлюбленным, продюсером Бенни Бланко, несмотря на то, что стремительно теряет поклонников.
Так, после прошлых публикаций вместе с молодым человеком, от нее отписались почти миллион человек. Однако артистку этот факт не останавливает — она решила вновь поделиться снимком с Бланко, на котором счастливо улыбается.
Свой роман с лучшим другом своего экс-бойфренда Джастина Бибера Селена Гомес рассекретила в конце прошлого года. При этом знакомы они были на протяжении нескольких лет, но как заявил сам продюсер, "он не замечал своей любви перед глазами".
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