Появились подробности состояния здоровья пережившего операцию на сердце Юрия Куклачева

Народный артист РСФСР, дрессировщик Юрий Куклачев записал обращение к поклонникам, которое опубликовала газета "Известие". Он сообщил, что в скоро времени вернется на сцену.
Куклачев выразил слова благодарности поклонникам за их тепло и поддержку, а также пообещал, что они скоро встретятся.
"Я восстанавливаюсь", — заявил дрессировщик.
Стало известно, что Юрия Куклачева планируют выписать из больницы 13 мая. Мужчина оказался в больнице с обширным инфарктом и перенес сложнейшую операцию.
Ранее стало известно, что супруги Дженнифер Лопес и Бен Аффлек переживают непростой период в отношениях.
Артист раскрыл подробности личной жизни.