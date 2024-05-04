Появились подробности состояния здоровья пережившего операцию на сердце Юрия Куклачева

Дрессировщик Куклачев из больницы сообщил о своем скором возвращении на сцену

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист РСФСР, дрессировщик Юрий Куклачев записал обращение к поклонникам, которое опубликовала газета "Известие". Он сообщил, что в скоро времени вернется на сцену.

Фото: youtube.com by канал Данила Поперечный is licensed under public domain

Куклачев выразил слова благодарности поклонникам за их тепло и поддержку, а также пообещал, что они скоро встретятся.

"Я восстанавливаюсь", — заявил дрессировщик.

Стало известно, что Юрия Куклачева планируют выписать из больницы 13 мая. Мужчина оказался в больнице с обширным инфарктом и перенес сложнейшую операцию.

Ранее стало известно, что супруги Дженнифер Лопес и Бен Аффлек переживают непростой период в отношениях.