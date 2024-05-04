"Конец романтике?": стало известно о серьезных проблемах в браке Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

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У Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начался кризис в отношениях после женитьбы

0:53
Шоу-бизнес » Зарубежный

Голливудские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес переживают кризис в отношениях после женитьбы. Об этом пишет Life&Style.

У Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начался кризис в отношениях после женитьбы
Фото: youtube.com by канал The EllenShow is licensed under public domain

Близкие к паре источники сообщили, что в настоящее время Бен Аффлек находится в Лос-Анджелесе, где принимает участие в съемках фильма "Бухгалтер". В это время Дженнифер Лопес проводит время в Нью-Йорке.

Выяснилось, что артисты впервые после бракосочетания расстались так надолго, и переживают этот период по-разному.

"Она [Дженнифер] хочет от него постоянного подтверждения того, что ее любят и обожают. Но сейчас она этого не получает, и Бен начинает защищаться, становится угрюмым", — высказался инсайдер издания.

Ранее певица Кристина Орбакайте словами Аллы Пугачёвой намекнула на возвращение в Россию.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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