"Конец романтике?": стало известно о серьезных проблемах в браке Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Голливудские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес переживают кризис в отношениях после женитьбы. Об этом пишет Life&Style.
Близкие к паре источники сообщили, что в настоящее время Бен Аффлек находится в Лос-Анджелесе, где принимает участие в съемках фильма "Бухгалтер". В это время Дженнифер Лопес проводит время в Нью-Йорке.
Выяснилось, что артисты впервые после бракосочетания расстались так надолго, и переживают этот период по-разному.
"Она [Дженнифер] хочет от него постоянного подтверждения того, что ее любят и обожают. Но сейчас она этого не получает, и Бен начинает защищаться, становится угрюмым", — высказался инсайдер издания.
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