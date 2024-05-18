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Искусственный интеллект увеличит экономику Волгоградской области на 102 млрд рублей к 2030 году

ИИ поможет обеспечить рост ВРП Волгоградской области на более 102 млрд рублей

0:51
Экономика

Внедрение технологий искусственного интеллекта может увеличить валовой региональный продукт (ВРП) Волгоградской области более чем на 102 млрд рублей к 2030 году.

ИИ поможет обеспечить рост ВРП Волгоградской области на более 102 млрд рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, это позволит увеличить ВВП региона на 8,4%. Сбербанк готов поддерживать проекты промышленного развития региона, уже способствуя улучшению доступности медицинских услуг с помощью AI, сообщает ТАСС.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил перспективы расширения партнерства с Сбербанком на другие сферы. Цель региона — увеличить ВРП в 2,5 раза до 2,5 трлн рублей к 2034 году.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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