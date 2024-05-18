Искусственный интеллект увеличит экономику Волгоградской области на 102 млрд рублей к 2030 году

Внедрение технологий искусственного интеллекта может увеличить валовой региональный продукт (ВРП) Волгоградской области более чем на 102 млрд рублей к 2030 году.
По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, это позволит увеличить ВВП региона на 8,4%. Сбербанк готов поддерживать проекты промышленного развития региона, уже способствуя улучшению доступности медицинских услуг с помощью AI, сообщает ТАСС.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил перспективы расширения партнерства с Сбербанком на другие сферы. Цель региона — увеличить ВРП в 2,5 раза до 2,5 трлн рублей к 2034 году.
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