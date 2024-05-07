Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет небывалая удача в мае

1:28 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Май 2024 года обещает стать знаковым месяцем, как отметила астролог Светлана Райт. В этом месяце уникальная удача, посещающая знаки зодиака раз в 12 лет, ожидает Тельцов, Раков, Дев, Козерогов и Рыб. Светлана подчеркивает, что ключ к успеху для этих знаков заключается в способности заметить и использовать предоставляющиеся возможности.

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Она советует активно демонстрировать свои профессиональные достижения перед руководством и влиятельными лицами, особенно на международной арене, не теряя при этом времени.

Для Овнов, Близнецов, Весов, Стрельцов и Водолеев май станет месяцем, когда особенно важно взаимодействие с коллективом и активное участие в общественной жизни. Этот период может открыть перед ними новые горизонты и возможности, которые не представлялись возможными ранее.

Светлана также предостерегает Скорпионов и Львов от рискованных начинаний в мае, поскольку они могут оказаться в уязвимом положении. Им следует сосредоточиться на защите своих позиций и здоровья, избегать новых предложений и активностей за пределами дома.

Эти рекомендации могут помочь представителям зодиакальных знаков максимально использовать потенциал мая 2024 года, сообщает Москва 24.