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"Требуется ли загранпаспорт для поездки в Калининград? Условия для разных видов транспорта

Нужен ли загранпаспорт при поездке в Калининград из России

Туризм

Туристы зачастую интересуются, требуется ли загранпаспорт для посещения Калининградской области — самого западного региона России. Важно знать, что загранпаспорт необходим в определенных случаях.

Нужен ли загранпаспорт при поездке в Калининград из России
Фото: Собственная работа by Aleksander Kaasik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Если вы планируете путешествие в Калининград из континентальной части России на поезде, автомобиле или автобусе, загранпаспорт обязателен. Дорога ведет через территорию Беларуси и Литвы, а Калининградская область географически отделена от основной массы страны и граничит с Польшей и Литвой.

Благодаря договору между Беларусью и Россией, въезд упрощен. Однако, для пересечения литовской границы нужен загранпаспорт. Он также требуется для приобретения билетов и оформления УПД-ЖД — документа, который Литва выдает для одноразового проезда по железной дороге в Калининград или обратно.

Для автомобильного транзита через Литву необходим загранпаспорт и упрощенный транзитный документ. С 2023 года Литва не принимает россиян по шенгенским визам.

Пересадочный автобусный маршрут через Литву предполагает две пересадки: сначала до Минска, а затем до Вильнюса. На каждом этапе нужен загранпаспорт.

Однако, загранпаспорт не требуется при следующих условиях поездки в Калининград:

  • При полете на самолете из городов России или Беларуси
  • При поездке на пароме

Для авиаперелетов достаточно российского паспорта, а паромы, хоть и предназначены в основном для перевозки грузов, не требуют загранпаспорта. Туристических паромов нет, и на таких судах разрешено находиться лишь 12 пассажирам — водителям, которые сопровождают свое транспортное средство. Для них необходим российский паспорт и СТС.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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