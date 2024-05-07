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Астролог перечислила "денежные" дни в мае 2024 года

1:13
Гороскопы

На 13-е, 14-е, 15-е, 21-е, 25-е, 26-е и 27-е мая ожидается удача в финансовых делах, сообщила специалист по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова.

Астролог перечислила "денежные" дни в мае 2024 года
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она объяснила, что в китайском календаре существуют специальные даты, насыщенные благоприятными энергиями, которые способствуют успеху и приносят удачу, включая финансовые аспекты.

Юлия Богданова выделила, что особенно успешными будут дни, когда активна Звезда Процветания — 14-е и 26-е числа мая, когда любые финансовые операции принесут позитивные результаты.

Кроме того, есть даты с положительными индикаторами, которые также поддерживают и увеличивают шансы на успех — это 13-е, 15-е, 21-е, 25-е и 27-е числа мая.

Однако 11-е и 23-е мая рекомендуется избегать любых финансовых операций из-за возможных проблем с документами и неблагоприятных условий для инвестиций, покупок или открытия бизнеса, сообщает Москва 24.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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