Астролог перечислила "денежные" дни в мае 2024 года

На 13-е, 14-е, 15-е, 21-е, 25-е, 26-е и 27-е мая ожидается удача в финансовых делах, сообщила специалист по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова.
Она объяснила, что в китайском календаре существуют специальные даты, насыщенные благоприятными энергиями, которые способствуют успеху и приносят удачу, включая финансовые аспекты.
Юлия Богданова выделила, что особенно успешными будут дни, когда активна Звезда Процветания — 14-е и 26-е числа мая, когда любые финансовые операции принесут позитивные результаты.
Кроме того, есть даты с положительными индикаторами, которые также поддерживают и увеличивают шансы на успех — это 13-е, 15-е, 21-е, 25-е и 27-е числа мая.
Однако 11-е и 23-е мая рекомендуется избегать любых финансовых операций из-за возможных проблем с документами и неблагоприятных условий для инвестиций, покупок или открытия бизнеса, сообщает Москва 24.
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