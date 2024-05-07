Романтический ужин у костра? Вместо картофеля запеките вкусные персики, подавайте с медовым маскарпоне

Устали от скучных ужинов у костра? Попробуйте приготовить вкусные персики на гриле с медовым маскарпоне.
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Ингредиенты
4 спелых персика, разрезанных пополам и без косточек
2 чайные ложки кокосового масла
3/4 стакана маскарпоне
2 столовые ложки молока или густых сливок
2 чайные ложки мёда
Листья свежей мяты для украшения
Приготовление
Разогрейте газовый гриль до средней температуры или разожгите костер и дайте ему прогореть до средней температуры.
Смажьте решётку гриля маслом. Смажьте разрезанную сторону персиков кокосовым маслом и положите на гриль срезом вниз. Готовьте персики, часто переворачивая, пока они не подрумянятся, в течение как минимум 3-6 минут. Переложите на сервировочное блюдо.
Взбейте в небольшой миске маскарпоне и мёд. Подавайте персики с соусом, украсьте мятой.