Эти овощи и травы будут отлично расти рядом с огурцами

Огурцы - это одна из самых популярных овощных культур, которую выращивают в саду или на огороде. Они богаты витаминами и минералами, а также являются незаменимым ингредиентом в многих блюдах. Но какие растения можно посадить рядом с огурцами, чтобы получить более обильный урожай и защитить их от вредителей?

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Chastain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported