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Эти овощи и травы будут отлично расти рядом с огурцами

Соседи огурцов могут защитить от вредителей

Садоводство » Овощи

Огурцы - это одна из самых популярных овощных культур, которую выращивают в саду или на огороде. Они богаты витаминами и минералами, а также являются незаменимым ингредиентом в многих блюдах. Но какие растения можно посадить рядом с огурцами, чтобы получить более обильный урожай и защитить их от вредителей?

Соседи огурцов могут защитить от вредителей
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Chastain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Некоторые растения могут оказывать негативное влияние на рост и развитие огурцов, поэтому стоит избегать их соседства. Например, картофель, помидоры и кабачки не рекомендуется сажать рядом с огурцами, так как они могут конкурировать за питательные вещества и пространство.

Однако, есть растения, которые могут стать отличными соседями для огурцов. Во-первых, это зеленые бобовые - горох, фасоль, чечевица. Они обладают способностью обогащать почву азотом, что положительно сказывается на росте огурцов. Кроме того, они имеют поверхностную корневую систему, что не будет мешать развитию огурцов.

Также хорошими соседями для огурцов являются зеленые и листовые овощи - салат, шпинат, руккола. Они не только не конкурируют с огурцами за питательные вещества, но и могут служить естественным барьером от вредителей. Например, аромат салата может отпугивать тля и других насекомых.

Кроме того, рядом с огурцами можно посадить травы - базилик, укроп, петрушку. Они не только улучшат вкус огурцов, но и будут служить естественным средством защиты от вредителей. Например, укроп отпугивает муравьёв, а базилик - мух.

Но помимо соседей, которые могут положительно влиять на рост и защиту огурцов, есть и такие, которые могут нанести вред. Например, редис, редька и хрен могут вызвать заболевания у огурцов, поэтому их лучше не сажать рядом.

Что посадить рядом с огурцами, чтобы собирать урожай в 3 раза больше с одной грядки
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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