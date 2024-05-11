Сбежавшие из России Чулпан Хаматова и Смольянинов* советские стихи для сбора денег Украине

Актеры Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов** выступят в Риге для сбора денег Украине

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актеры Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов** (признан иноагентом на территории РФ; внесен в список террористов и экстремистов) планируют выступить на сцене в Риге со стихами советских писателей. Врученные от концерта деньги будут отправлены на помощь Украине.

Фото: youtube.com by канал Это Осетинская (Русские норм!) is licensed under public domain

О выступлении артистов рассказал их друг и коллега, актер Анатолий Белый* (внесен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ). Он рассказал, что проект носит название "Тараканище+++", участие в котором также примут Шамиль Хаматова и Вадим Радионов.

На сцене российские эмигранты зачитают произведения Даниила Хармса, Корнея Чуковского, Николая Олейникова и Николая Заболоцкого. Стоимость билетов варьируется от двух до четырёх тысяч рублей. В настоящее время зрительный зал на мероприятие 13 мая наполовину пуст.

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