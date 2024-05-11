Дважды разведенная Алана Мамаева поделилась опытом, как пережить расставание

Алана Мамаева заверила, что пережить развод помогают работа и друзья

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана в своем блоге поделилась действенным рецептом, помогающим пережить развод. По ее словам, сложно только первое время.

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская is licensed under public domain

Экс-модель не раз расставалась с мужчинами, которые когда-то ей были очень дороги.

"Первый год самый неприятный! Потом вам станет намного проще. Занимайтесь любимой работой и общайтесь с друзьями", — поделилась Алана.

Алана Мамаева дважды пыталась найти счастье в браке. Первым ее супругом стал ногократный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой. В их отношениях родился сын Алекс. Вторым мужем участница реалити-шоу "Сокровище императора" стал футболист Павел Мамаев. Ему женщина подарила дочь Алису. Алана и Павел расстались три года назад.

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