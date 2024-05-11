Дважды разведенная Алана Мамаева поделилась опытом, как пережить расставание

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана в своем блоге поделилась действенным рецептом, помогающим пережить развод. По ее словам, сложно только первое время.
Экс-модель не раз расставалась с мужчинами, которые когда-то ей были очень дороги.
"Первый год самый неприятный! Потом вам станет намного проще. Занимайтесь любимой работой и общайтесь с друзьями", — поделилась Алана.
Алана Мамаева дважды пыталась найти счастье в браке. Первым ее супругом стал ногократный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой. В их отношениях родился сын Алекс. Вторым мужем участница реалити-шоу "Сокровище императора" стал футболист Павел Мамаев. Ему женщина подарила дочь Алису. Алана и Павел расстались три года назад.
Ранее стало известно, почему Анна Курникова позволяет Энрике Иглесиасу целоваться с фанатками.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.