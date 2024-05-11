Курникова рассказала, как относится к тому, что ее мужа Иглесиаса целуют фанатки

Курникова разрешает Иглесиасу целовать фанаток из-за его любви к поклонникам

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Испанский певец Энрике Иглесиас признался, что его жена, российская теннисистка Анна Курникова разрешает ему обнимать и целовать фанаток на сцене, так как знает о его любви к поклонникам. Его слова приводит People.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Курниковой в Инстаграм is licensed under public domain

Он объяснил, что ему нравится ощущать близость со своими зрителями и слушателями, а Анна, которая ходит на его концерты, знает это.

"Она говорит, что девушки там часто поглядывают на нее так, будто спрашивают: "И тебя это устраивает?", а она такая: "Ну да, никаких проблем, он же на сцене". Мне нравится получать любовь от моих фанатов, и я знаю, что без них я бы не был там, где я сейчас", — высказался певец.

Анна Курникова состоит в отношениях с Энрике Иглесиасом с 2001 года. Они познакомились на съемках клипа "Escape". Вместе они воспитывают троих детей — сына Николаса, дочерей Люси и Машу. В 2023 году брат артиста проговорился, что возлюбленные сыграли тайную свадьбу.

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