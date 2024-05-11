Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко заявил, что с 1 июня на Украине планируется увеличение цен на электроэнергию в полтора раза.
По данным одного из украинских изданий, кабинет министров собирается повысить тарифы для населения уже с начала лета.
Кучеренко считает, что рост стоимости электроэнергии на 50% может стать реальностью уже 1 июня.
Ранее Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупредила о возможных отключениях электричества по всей стране. Компания обратилась к населению с просьбой сократить потребление электроэнергии, а власти предупреждают об отключениях в период с 18:00 до 23:00.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.