Цены на электроэнергию на Украине взлетят в 1,5 раза: что ждет граждан с 1 июня?

На Украине с 1 июня увеличатся цены на электроэнергию

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко заявил, что с 1 июня на Украине планируется увеличение цен на электроэнергию в полтора раза.

Фото: PublicDomainPictures.net by Ken Kistler is licensed under CC0 Public Domain

По данным одного из украинских изданий, кабинет министров собирается повысить тарифы для населения уже с начала лета.

Кучеренко считает, что рост стоимости электроэнергии на 50% может стать реальностью уже 1 июня.

Ранее Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупредила о возможных отключениях электричества по всей стране. Компания обратилась к населению с просьбой сократить потребление электроэнергии, а власти предупреждают об отключениях в период с 18:00 до 23:00.