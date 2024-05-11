Соседов обрушился с критикой на малолетнюю дочь Пересильд из-за игры в "Слове пацана"

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Музкритик Соседов назвал актерскую игру Пересильд в "Слове пацана" отвратительной

1:04
Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе на YouTube-канале "СпецКорр" признался, что персонаж Айгуль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", роль которого исполнила 14-летняя актриса Анна Пересильд, кажется ему самым слабым.

Музкритик Соседов назвал актерскую игру Пересильд в "Слове пацана" отвратительной
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Он отметил, что не может до конца понять, что именно стало причиной такого отношения к этому образу.

"Просто какая-то картонная фигура эта Айгуль. То ли образ так создан, может быть, не дописан, то ли это отвратительная игра актрисы", — поделился мыслями Соседов.

При этом он похвалил игру актеров Рузиля Минекаева и Леона Кемстача. Он подчеркнул, что первому удалось при помощи мимики и интонации продемонстрировать сложный характер своего героя.

Ранее стало известно, что Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов** (признан иноагентом на территории РФ; внесен в список террористов и экстремистов) выступят в Риге для помощи Украине.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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