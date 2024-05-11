Кандидат на пост главы российского правительства Михаил Мишустин заявил о планах по усилению работы по модернизации и ремонту дошкольных учреждений на пленарном заседании Государственной думы.
По его словам, это обеспечит детям доступ к современным и хорошо оснащенным местам для обучения с ранних лет. Вячеслав Володин, председатель Госдумы, упомянул, что президент Владимир Путин предложил кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра. Мишустин подчеркнул, что правительство в сотрудничестве с регионами продолжит строительство новых дошкольных учреждений там, где это необходимо, используя для этого федеральные средства, чтобы обеспечить достаточное количество мест в детских садах.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.