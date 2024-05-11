Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садальский поздравил Марину Влади с 86-летием: "Вы замечательная!"
Алана Мамаева заверила, что пережить развод помогают работа и друзья
Вышли первые эпизоды нового сезона "Доктора Кто"
Стало известно, почему кошки любят сидеть у окна
Соседи огурцов могут защитить от вредителей
Курникова разрешает Иглесиасу целовать фанаток из-за его любви к поклонникам
На Украине с 1 июня увеличатся цены на электроэнергию
Музкритик Соседов назвал актерскую игру Пересильд в "Слове пацана" отвратительной
Актеры Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов** выступят в Риге для сбора денег Украине
Правительство РФ усилит работу по модернизации детских садов — инициативы и финансирование

Мишустин: правительство усилит работу по ремонту дошкольных учреждений

0:46
Недвижимость

Кандидат на пост главы российского правительства Михаил Мишустин заявил о планах по усилению работы по модернизации и ремонту дошкольных учреждений на пленарном заседании Государственной думы.

Мишустин: правительство усилит работу по ремонту дошкольных учреждений
Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По его словам, это обеспечит детям доступ к современным и хорошо оснащенным местам для обучения с ранних лет. Вячеслав Володин, председатель Госдумы, упомянул, что президент Владимир Путин предложил кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра. Мишустин подчеркнул, что правительство в сотрудничестве с регионами продолжит строительство новых дошкольных учреждений там, где это необходимо, используя для этого федеральные средства, чтобы обеспечить достаточное количество мест в детских садах.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана

Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.

Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире
Страны Африки и Ближнего Востока вывозят своё золото из США
Watcher Guru: страны Африки и Ближнего Востока вывозят своё золото из США
Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова
Тесто получится, как пух: вкусные и лёгкие в приготовлении булочки
Оперативная информация наступления армии России на Харьков Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Владельцев автомобилей Hyundai ждет неприятный сюрприз
Используем нашатырь для роста и защиты растений на даче
Молодая жена Петросяна показала сына Вагана в интерьере петербургской квартиры
Молодая жена Петросяна показала сына Вагана в интерьере петербургской квартиры
Последние материалы
Алана Мамаева заверила, что пережить развод помогают работа и друзья
ВС РФ освобождают всё новые населённые пункты в Харьковской области
Соседи огурцов могут защитить от вредителей
Курникова разрешает Иглесиасу целовать фанаток из-за его любви к поклонникам
На Украине с 1 июня увеличатся цены на электроэнергию
Музкритик Соседов назвал актерскую игру Пересильд в "Слове пацана" отвратительной
Актеры Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов** выступят в Риге для сбора денег Украине
Мишустин: правительство усилит работу по ремонту дошкольных учреждений
Экс-участница "Дома-2" Рапунцель призналась в замужестве
Учёные подтвердили гипотезу о распространении тихоходок ветром
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников