Правительство РФ усилит работу по модернизации детских садов — инициативы и финансирование

Мишустин: правительство усилит работу по ремонту дошкольных учреждений

0:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кандидат на пост главы российского правительства Михаил Мишустин заявил о планах по усилению работы по модернизации и ремонту дошкольных учреждений на пленарном заседании Государственной думы.

Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По его словам, это обеспечит детям доступ к современным и хорошо оснащенным местам для обучения с ранних лет. Вячеслав Володин, председатель Госдумы, упомянул, что президент Владимир Путин предложил кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра. Мишустин подчеркнул, что правительство в сотрудничестве с регионами продолжит строительство новых дошкольных учреждений там, где это необходимо, используя для этого федеральные средства, чтобы обеспечить достаточное количество мест в детских садах.