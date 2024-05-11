Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель объяснила свое 10-месячное отсутствие в соцсетях

Экс-участница "Дома-2" Рапунцель призналась в замужестве

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алена Рапунцель призналась, что вышла замуж.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Алены Рапунцель в Инстаграм is licensed under public domain

Рассказывая поклонникам об открытии ресторана в Москве, Алена проговорилась, что одним из ее партнеров стал муж. Видимо, они зарегистрировали брак с бизнесменом Александром Смуровым, с которым Рапунцель встречается два года.

"Как я и говорила ранее, проект открывала не одна, мне помогала команда моего супруга. В проекте у меня два партнера, один из которых, как вы могли догадаться, мой муж", — призналась бывшая участница телестройки.

Алена Рапунцель воспитывает двоих сыновей, рожденных от разных мужчин. Первенец Богдан появился на свет в отношениях женщины с Ильей Яббаровым, с которым она познакомилась на "Доме-2". Мальчик Святослав родился в браке Рапунцель с Ильей Семиным.

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