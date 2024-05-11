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Почему кошка зависает у окна: она смотрит в другой мир с высоты птичьего полета

Стало известно, почему кошки любят сидеть у окна

1:53
Зоосфера » Кошки

Владельцы кошек часто замечают, что их пушистые друзья обожают проводить время у окна. Даже те кошки, которые регулярно выходят на улицу, предпочитают наблюдать за миром с подоконника, когда они внутри дома.

Стало известно, почему кошки любят сидеть у окна
Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Почему же кошки так привлекает окно? Эти маленькие существа всегда находятся на страже, ведь они могут стать добычей хищников. Инстинкт выживания подсказывает им необходимость контролировать свою территорию и следить за потенциальными угрозами. За окном кошка может оставаться в безопасности, наблюдая за происходящим на улице. Кроме того, это становится для нее своего рода развлечением, похожим на просмотр телевизора у людей.

Но важно помнить, что животные не предназначены для жизни в изолированном пространстве. Сидение у окна дает кошке возможность получать новые впечатления и информацию, что крайне важно для ее благополучия. Поэтому рекомендуется обустроить безопасное место для наблюдения за улицей.

Окна могут быть опасными для кошек, особенно в многоэтажных зданиях, где животные могут выпасть и получить травмы или даже погибнуть. Вертикальное проветривание особенно рискованно: кошка может застрять в приоткрытой форточке, что приведет к нарушению кровообращения и возможной гибели.

Для безопасности кошек на окнах следует установить крепкие металлические сетки, которые не только предотвратят падение, но и позволят животному наслаждаться свежим воздухом, звуками и запахами. Некоторые владельцы идут дальше, создавая специальные балконы или площадки за пределами окна, которые служат безопасной смотровой площадкой для кошек. Главное здесь — обеспечить прочность и надежность конструкции, чтобы избежать несчастных случаев.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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