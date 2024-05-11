Учёные из СПбГУ разгадали тайну тихоходок: как микроскопические существа путешествуют через океаны по ветру

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) подтвердили, что тихоходки, микроскопические беспозвоночные, могут распространяться через ветра в тропиках.
Исследование проведено на примере тихоходки с Сейшельских островов, генетически схожей с видами из Юго-Восточной Азии, несмотря на близость к Африке. Это объясняется способностью тихоходок переноситься ветром благодаря их высохшему и легкому состоянию, сообщает ТАСС.
Тихоходки привлекают научный интерес своей устойчивостью к экстремальным условиям, включая возможность выживания в открытом космосе.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.