"Даже слепая белка находит орех": Байдена подвергли насмешкам за признание в том, что ему нельзя доверять

Президент США Джо Байден выступая на предвыборном митинге в Тампе, посвященном шестинедельному запрету на аборты в штате, который вступит в силу 1 мая, несколько раз упомянул бывшего президента Дональда Трампа как противника права женщин на аборты, пишет Fox News.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States