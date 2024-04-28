"Даже слепая белка находит орех": Байдена подвергли насмешкам за признание в том, что ему нельзя доверять

Президент США Джо Байден выступая на предвыборном митинге в Тампе, посвященном шестинедельному запрету на аборты в штате, который вступит в силу 1 мая, несколько раз упомянул бывшего президента Дональда Трампа как противника права женщин на аборты, пишет Fox News.
На этот раз Байден снова оговорился, сказав то, что многие сочли досадной ошибкой, а другие охотно согласились с высказыванием президента.
"Я не знаю, почему мы удивлены Трампом. Сколько раз ему нужно доказывать, что нам нельзя доверять?", — сказал Байден.
Было слышно, как зрители рассмеялись после этих слов, но Байден продолжил, по-видимому, не заметив ошибки. Несколько консервативных пользователей социальных сетей ухватились за цитату, и многие в шутку согласились с заявлением Байдена о том, что ему нельзя доверять.
"Согласен, Джо — тебе нельзя доверять!" Ответил директор по быстрому реагированию Республиканской партии Джейк Шнайдер.
Это была третья оплошность в речах, допущенная президентом Байденом за последнюю неделю.
"Что ж, даже слепая белка находит орех", — съязвил по этому поводу автор OutKick Томи Ларен.
В понедельник Байден подвергся насмешкам за двусмысленность в отношении продолжающихся антиизраильских протестов, проходящих в университетских городках по всей стране. Он заявил, что одновременно осуждает антисемитские протесты и тех, кто не понимает, что происходит с палестинцами.
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