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"Даже слепая белка находит орех": Байдена подвергли насмешкам за признание в том, что ему нельзя доверять

Байден снова оговорился, невольно признавшись, что ему нельзя доверять

1:44
Мир

Президент США Джо Байден выступая на предвыборном митинге в Тампе, посвященном шестинедельному запрету на аборты в штате, который вступит в силу 1 мая, несколько раз упомянул бывшего президента Дональда Трампа как противника права женщин на аборты, пишет Fox News.

Байден снова оговорился, невольно признавшись, что ему нельзя доверять
Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

На этот раз Байден снова оговорился, сказав то, что многие сочли досадной ошибкой, а другие охотно согласились с высказыванием президента.

"Я не знаю, почему мы удивлены Трампом. Сколько раз ему нужно доказывать, что нам нельзя доверять?", — сказал Байден.

Было слышно, как зрители рассмеялись после этих слов, но Байден продолжил, по-видимому, не заметив ошибки. Несколько консервативных пользователей социальных сетей ухватились за цитату, и многие в шутку согласились с заявлением Байдена о том, что ему нельзя доверять.

"Согласен, Джо — тебе нельзя доверять!" Ответил директор по быстрому реагированию Республиканской партии Джейк Шнайдер.

Это была третья оплошность в речах, допущенная президентом Байденом за последнюю неделю. 

"Что ж, даже слепая белка находит орех", — съязвил по этому поводу автор OutKick Томи Ларен.

В понедельник Байден подвергся насмешкам за двусмысленность в отношении продолжающихся антиизраильских протестов, проходящих в университетских городках по всей стране. Он заявил, что одновременно осуждает антисемитские протесты и тех, кто не понимает, что происходит с палестинцами.

В четверг президент США сделал сбивающее с толку заявление, призывающее людей "выбрать свободу, а не демократию".

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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