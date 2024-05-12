Эволюция кудрей: история и современность химической завивки

История химической завивки

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире есть интересный парадокс: девушки с вьющимися волосами стремятся выпрямить их, а обладательницы прямых прядей мечтают о кудряшках. До XX века создание искусственных завитков было временным явлением. Парикмахеры использовали раскаленные щипцы или папильотки.

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Однако в 1905 году немецкий парикмахер Карл Людвиг Несслер представил новое изобретение — химическую завивку, которую демонстрировала его жена Катарина. Несслер работал над идеей уже с 1896 года, стремясь найти состав, безопасный для волос. Наконец, он придумал машину, использующую гидроксид натрия и нагрев для завивки волос. Эффект длился около полугода, поэтому метод получил название "шестимесячная завивка". В 1938 году технология химической завивки изменилась на "холодный" метод с использованием тиогликолята аммония. Однако у этого метода были побочные эффекты, такие как выпадение волос.

Современные составы для биозавивки волос, основанные на аминокислотах, кератине и витаминах, значительно улучшили процесс, делая его более безопасным и эффективным.



