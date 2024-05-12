Стало известно, что Павел Мамаев скоро в третий раз станет папой

Супруга футболиста Павла Мамаева блогерша Надежда Санько сообщила в своем блоге, что они ждут второго совместного малыша.
Женщина раскрыла положение в день своего 39-летия и отметила, что их любовь со спортсменом множится.
У Надежды Санько есть старший сын Абдуллах, которого она родила в США в 2016 году. Также они вместе с футболистом Павлом Мамаевым воспитывают общего сына Тимофея, появившегося на свет в июне 2022 года.
У Павла Мамаева также подрастает дочь Алиса от бывшей супруги, модели Аланы Мамаевой.
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