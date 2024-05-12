Стало известно, что Павел Мамаев скоро в третий раз станет папой

Футболист Павел Мамаев и блогерша Надежда Санько ждут второго ребенка

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга футболиста Павла Мамаева блогерша Надежда Санько сообщила в своем блоге, что они ждут второго совместного малыша.

Фото: youtube.com by канал МАТЧ ТВ is licensed under public domain

Женщина раскрыла положение в день своего 39-летия и отметила, что их любовь со спортсменом множится.

У Надежды Санько есть старший сын Абдуллах, которого она родила в США в 2016 году. Также они вместе с футболистом Павлом Мамаевым воспитывают общего сына Тимофея, появившегося на свет в июне 2022 года.

У Павла Мамаева также подрастает дочь Алиса от бывшей супруги, модели Аланы Мамаевой.

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