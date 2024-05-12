Стал известен победитель "Евровидения-2024"

Nemo из Швейцарии стал победителем "Евровидения-2024" в Мальме

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Швейцарский исполнитель Nemo с песней "The Code" одержал победу в финале 68-го конкурса "Евровидение-2024", который проходил в Мальме, Швеция. Немо Меттлер набрал 591 балл и обошел своих конкурентов.

Фото: Wikipedia by Sietske is licensed under CC BY-SA 4.0

Второе место занял исполнитель из Хорватии Baby Lasagna (Марко Пуришич) с 547 баллами, а тройку лидеров замкнул украинский дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с 453 баллами. В этом году мероприятие впервые после длительного перерыва вновь принимал Мальме.

Россия остается отстраненной от участия в конкурсе с 2022 года. Нидерландский участник Йост Кляйн был дисквалифицирован накануне финала.