Глава ИИФХ Тардиф рассказал, почему на трибунах ЧМ не будет флагов РФ и Белоруссии

Болельщикам ЧМ по хоккею не разрешили проносить на трибуны флаги РФ и Белоруссии

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф объяснил, почему болельщикам на чемпионате мира в Чехии запрещено приносить флаги России и Беларуси на матчи.

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Он отметил, что такое ограничение связано с тем, что национальные команды этих стран не участвуют в турнире. Таким образом, для поддержки своих команд можно использовать только флаги стран, принимающих участие.

"Флаги стран, национальные команды которых не выступают на турнире, запрещено приносить на трибуны", — сказал Тардиф, которого цитирует ТАСС.

Ранее возникла ситуация, когда во время видеотрансляции одного из матчей ЧМ был показан список трех самых титулованных сборных в истории мирового первенства, и Россия в нем не была упомянута. Люк Тардиф объяснил это как обычную ошибку и призвал не придавать особого значения этому случаю.

Сборная России не была допущена к участию в турнире ИИХФ в Чехии, поэтому флаги России не разрешены на стадионе. В настоящий момент действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Канады. Ограничение касается только использования флагов и не связано с условиями поддержки и эмоционной поддержкой команд.