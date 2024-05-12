Густой цветочный ковёр: это необычное растение удивит яркими красками

Почему стоит посадить асперулу

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Асперула, также известная как ясменник, — один из великолепных почвопокровников, образующий густой зелёный ковёр с белыми, реже светло-розовыми, голубыми или жёлтыми цветками. Цветение начинается в мае и длится до июля, а некоторые виды радуют цветами до осени.

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Растение требует хорошего освещения и питательного грунта, но может расти и в лёгкой тени. Оно предпочитает каменистые почвы и может произрастать на одном месте до 10 лет без потери привлекательности. В высоту достигает до 35 см, в ширину — до 40 см.

Асперулу нужно регулярно поливать, избегая засухи или переизбытка влаги. Она также используется в кулинарии и для ландшафтного дизайна, часто для альпинариев и бордюров, хорошо сочетаясь с другими цветущими растениями.