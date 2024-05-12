Ипотечное кредитование России 2024: что ждет рынок после отмены льготной и семейной ипотеки

Известна причина отмены льготной и семейной ипотеки с 1 июля

2:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России подходит к завершению срок действия двух важных программ ипотечного кредитования — льготной ипотеки и семейной ипотеки, что оставляет граждан в состоянии неопределенности. Некоторые решают отложить покупку жилья, в то время как другие спешат приобрести недвижимость, опасаясь упустить последний шанс на выгодные условия.

Фото: Mos.ru

Эксперты предоставили прогнозы относительно будущего жилищного кредитования после отмены данных программ. Они выразили обеспокоенность по поводу решения властей повысить процентные ставки с 6% до минимум 12%. Минфин стремится сократить долю льготных ипотечных программ с текущих 90% до 20-25% на первичном рынке, как отмечает Олег Репченко, руководитель "Индикаторов рынка недвижимости".

Аналитики отмечают, что строительные компании находят новые способы стимулирования продаж, избегая при этом снижения цен. Такие меры, по мнению экспертов, могут негативно сказываться на рынке. В июле ожидается заметное изменение на рынке новостроек Московского региона: ужесточение условий ипотечного кредитования и переход к целевым программам поддержки, что может вызвать рост спроса на жилье.

Параллельно сохраняется тенденция к сокращению размеров квартир из-за высоких цен. Сейчас наибольшей популярностью пользуются двухкомнатные квартиры евроформата, которые более доступны по цене. Средняя стоимость таких квартир в Москве составляет около 18,2 миллиона рублей.

Кирилл Кулаков, президент Региональной ассоциации оценщиков, подчеркивает, что ужесточение условий льготной ипотеки было ожидаемо, учитывая изменения на финансовом рынке. Отмечается также, что семейная ипотека для семей с детьми старше шести лет с 1 июля может стать менее доступной из-за увеличения ставки до 12% и выше.

Эти изменения поднимают вопросы о социальной справедливости и целях государственных программ, поскольку дешевые ипотечные кредиты часто используются не для улучшения жилищных условий, а как инструмент инвестиций и получения пассивного дохода.