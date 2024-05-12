Гарик Харламов рассказал, кто заставил его сделать предложение Екатерине Ковальчук

Юморист Гарик Харламов в программе "Ты не поверишь!" на НТВ признался, что сделал предложение руки и сердца возлюбленной, актрисе Катерине Ковальчук по требованию матери.
Он отметил, что его родительница Наталья Харламова тепло относится к артистке и считает, что комику пора на ней жениться.
"Мы вместе уже три года, достаточно много времени уже прошло. Мать устроила взбучку!" — признался Гарик.
При этом мужчина рад, что у его близких людей сложились дружеские отношения.
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