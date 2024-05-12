Гарик Харламов рассказал, кто заставил его сделать предложение Екатерине Ковальчук

Гарик Харламов сделал предложение Катерине Ковальчук под давлением матери

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Гарик Харламов в программе "Ты не поверишь!" на НТВ признался, что сделал предложение руки и сердца возлюбленной, актрисе Катерине Ковальчук по требованию матери.

Фото: youtube.com by канал easycom is licensed under public domain

Он отметил, что его родительница Наталья Харламова тепло относится к артистке и считает, что комику пора на ней жениться.

"Мы вместе уже три года, достаточно много времени уже прошло. Мать устроила взбучку!" — признался Гарик.

При этом мужчина рад, что у его близких людей сложились дружеские отношения.

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