Алла Пугачева сбежала на Кипр: певицу заметили в ресторане с Олегом Тиньковым*

Народная артистка СССР Алла Пугачева была замечена в компании бизнесмена Олега Тинькова* (признан в РФ иноагентом) на Кипре. Соответствующие фотографии были опубликованы в Telegram-канале "Светские хроники".
Алла Пугачева улетела из России в Израиль в 2022 году после начала СВО и признания ее мужа, юмориста Максима Галкина иноагентом. За последние два года она была на родине несколько раз по определённым причинам, например, на похоронах близкого друга, модельера Валентина Юдашкина.
Также у нее есть недвижимость на Кипре, которую они вместе с мужем приобрели еще в 2017 году вместе с гражданством страны. После начала боевых действий между Израилем и Палестиной, супруги отправились на остров, чтобы переждать непростые времена.
В СМИ также появилась информация о возможном жительстве Пугачевой и Галкина в Европе.
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