Алла Пугачева сбежала на Кипр: певицу заметили в ресторане с Олегом Тиньковым*

Аллу Пугачеву заметили в компании Олега Тинькова* на Кипре

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алла Пугачева была замечена в компании бизнесмена Олега Тинькова* (признан в РФ иноагентом) на Кипре. Соответствующие фотографии были опубликованы в Telegram-канале "Светские хроники".

Фото: youtube.com by канал Алла Пугачева is licensed under public domain

Алла Пугачева улетела из России в Израиль в 2022 году после начала СВО и признания ее мужа, юмориста Максима Галкина иноагентом. За последние два года она была на родине несколько раз по определённым причинам, например, на похоронах близкого друга, модельера Валентина Юдашкина.

Также у нее есть недвижимость на Кипре, которую они вместе с мужем приобрели еще в 2017 году вместе с гражданством страны. После начала боевых действий между Израилем и Палестиной, супруги отправились на остров, чтобы переждать непростые времена.

В СМИ также появилась информация о возможном жительстве Пугачевой и Галкина в Европе.

Ранее Полина Гагарина рассказала, почему не хочет публичных разбирательств с бывшими мужьями.