Безалкогольный "Горячий тодди" с гранатовым соком, апельсином, клюквой, имбирём и пряными специями: аналог глинтвейна

Рецепт "Горячего тодди" с гранатовым соком и специями

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Горячий тодди — изначально коктейль, приготовленный из крепкого алкоголя, воды и специй. Его изобрели в XVIII веке специально для женщин. Мы же вам предлагаем безалкогольный вариант тёплого напитка, которым можно насладиться в дождливую погоду.

Фото: commons.wikimedia.org by Emanuel Jöbstl und Martin Thoma is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Попробуйте этот сладкий и пряный гранатовый коктейль, особенно если вам нравятся специи, такие как корица, гвоздика и анис. Гранат и клюква придают напитку сладкий вкус, имбирь — пикантности, а апельсин — кислинки.

Это очень простой коктейль, который можно приготовить всего за 15 минут.

Ингредиенты

4 мл гранатового сока

1/4 стакана клюквы

2 чайные ложки кленового сиропа

4 гвоздики

1/4 стакана зёрен граната

1 апельсин

5 г имбиря

2 палочки корицы

Анис

Приготовление

Нарежьте апельсин кружочками, оставьте пару долек, особенно кожуру, для украшения. Добавьте все ингредиенты: гранатовый сок, кусочки апельсина, корицу, гвоздику, анис, клюкву, кленовый сироп, нарезанный кубиками имбирь, — в большую кастрюлю, варите на среднем огне примерно 5 минут, пока смесь не закипит. Уменьшите огонь до минимума и продолжайте варить около 10 минут, периодически помешивая. Подавайте тёплым, украсив апельсиновой цедрой и зёрнами граната.