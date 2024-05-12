Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гарик Харламов сделал предложение Катерине Ковальчук под давлением матери
Известна причина отмены льготной и семейной ипотеки с 1 июля
Климова рассказала о наследственном заболевании сетчатки глаз у сына от Петренко
Теннисист Надаль не уверен, что проводит в Риме свой последний турнир
Актер Стержаков признался в желании умереть после новостей о раке
Нанопокрытие превратит сенсорные экраны в убийцы бактерий
Экономист Чирков: российский ипотечный рынок достиг пика процентных ставок
Полина Гагарина не хочет говорить о возлюбленном без кольца на пальце
Футболист Павел Мамаев и блогерша Надежда Санько ждут второго ребенка
Безалкогольный "Горячий тодди" с гранатовым соком, апельсином, клюквой, имбирём и пряными специями: аналог глинтвейна

Рецепт "Горячего тодди" с гранатовым соком и специями

1:31
Еда

Горячий тодди — изначально коктейль, приготовленный из крепкого алкоголя, воды и специй. Его изобрели в XVIII веке специально для женщин. Мы же вам предлагаем безалкогольный вариант тёплого напитка, которым можно насладиться в дождливую погоду.

Рецепт "Горячего тодди" с гранатовым соком и специями
Фото: commons.wikimedia.org by Emanuel Jöbstl und Martin Thoma is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Попробуйте этот сладкий и пряный гранатовый коктейль, особенно если вам нравятся специи, такие как корица, гвоздика и анис. Гранат и клюква придают напитку сладкий вкус, имбирь — пикантности, а апельсин — кислинки.

Это очень простой коктейль, который можно приготовить всего за 15 минут.

Ингредиенты

  • 4 мл гранатового сока
  • 1/4 стакана клюквы
  • 2 чайные ложки кленового сиропа
  • 4 гвоздики
  • 1/4 стакана зёрен граната
  • 1 апельсин
  • 5 г имбиря
  • 2 палочки корицы
  • Анис

Приготовление

  1. Нарежьте апельсин кружочками, оставьте пару долек, особенно кожуру, для украшения.
  2. Добавьте все ингредиенты: гранатовый сок, кусочки апельсина, корицу, гвоздику, анис, клюкву, кленовый сироп, нарезанный кубиками имбирь, — в большую кастрюлю, варите на среднем огне примерно 5 минут, пока смесь не закипит.
  3. Уменьшите огонь до минимума и продолжайте варить около 10 минут, периодически помешивая. Подавайте тёплым, украсив апельсиновой цедрой и зёрнами граната. 
ВКУСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ! ГРАНАТОВЫЙ СМУЗИ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство

Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.

Стало известно, как кошки узнают, когда их хозяин придет домой
Меган Маркл появилась в Нигерии в платье "Виндзор" с голой спиной
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Садальского восхитил полуфинал "Евровидения": вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться
Оборону Харькова строило всё НАТО. Не помогло Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Чем подкормить чеснок весной, чтобы был крупный и не желтел
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Последние материалы
Футболист Павел Мамаев и блогерша Надежда Санько ждут второго ребенка
Эксперты рассказали, как выбрать идеальный отель и не попасться на уловки отельеров
Сериал "Сёгун" получит продолжение: FX анонсировал второй сезон
Макс Покровский* рассказал о планах "Мумий Тролля" отправиться на гастроли в США
Рецепт "Горячего тодди" с гранатовым соком и специями
Аллу Пугачеву заметили в компании Олега Тинькова* на Кипре
История химической завивки
Почему стоит посадить асперулу
Nemo из Швейцарии стал победителем "Евровидения-2024" в Мальме
Болельщикам ЧМ по хоккею не разрешили проносить на трибуны флаги РФ и Белоруссии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников