Безалкогольный "Горячий тодди" с гранатовым соком, апельсином, клюквой, имбирём и пряными специями: аналог глинтвейна

Горячий тодди — изначально коктейль, приготовленный из крепкого алкоголя, воды и специй. Его изобрели в XVIII веке специально для женщин. Мы же вам предлагаем безалкогольный вариант тёплого напитка, которым можно насладиться в дождливую погоду.
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Попробуйте этот сладкий и пряный гранатовый коктейль, особенно если вам нравятся специи, такие как корица, гвоздика и анис. Гранат и клюква придают напитку сладкий вкус, имбирь — пикантности, а апельсин — кислинки.
Это очень простой коктейль, который можно приготовить всего за 15 минут.
Ингредиенты
4 мл гранатового сока
1/4 стакана клюквы
2 чайные ложки кленового сиропа
4 гвоздики
1/4 стакана зёрен граната
1 апельсин
5 г имбиря
2 палочки корицы
Анис
Приготовление
Нарежьте апельсин кружочками, оставьте пару долек, особенно кожуру, для украшения.
Добавьте все ингредиенты: гранатовый сок, кусочки апельсина, корицу, гвоздику, анис, клюкву, кленовый сироп, нарезанный кубиками имбирь, — в большую кастрюлю, варите на среднем огне примерно 5 минут, пока смесь не закипит.
Уменьшите огонь до минимума и продолжайте варить около 10 минут, периодически помешивая. Подавайте тёплым, украсив апельсиновой цедрой и зёрнами граната.