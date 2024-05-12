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Опасен ли шум в ушах: ответ врача- невролога

Врач- невролог о причинах шума в ушах

1:03
Здоровье

Ушной шум, в медицине известный как тиннитус, является распространенным симптомом, появляющимся по разным причинам и с различными последствиями.

Врач- невролог о причинах шума в ушах
Фото: flickr.com by Travis Isaacs is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Невролог Ринат Гимранов подчеркнул, что одной из основных причин тиннитуса является картина дефекта или повреждение в слуховой системе, вызванный такими факторами, как воздействие громкого шума, инфекции, травмы или возрастные изменения.

Согласно словам невролога, который дал своё интервью порталу sb. by, стресс и недостаток сна также оказывают значительное влияние на появление и усиление шума в ушах. Например, мигрень или сосудистые нарушения могут изменить кровоток и повлиять на нервные структуры в ушах, что усилит восприятие шума или вызовет его появление.

Невролог предупредил, что в случае беспокоящего ушного шума важно обратиться к врачу для выявления точной причины и разработки индивидуального плана лечения.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
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