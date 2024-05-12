Опасен ли шум в ушах: ответ врача- невролога

Ушной шум, в медицине известный как тиннитус, является распространенным симптомом, появляющимся по разным причинам и с различными последствиями.
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Невролог Ринат Гимранов подчеркнул, что одной из основных причин тиннитуса является картина дефекта или повреждение в слуховой системе, вызванный такими факторами, как воздействие громкого шума, инфекции, травмы или возрастные изменения.
Согласно словам невролога, который дал своё интервью порталу sb. by, стресс и недостаток сна также оказывают значительное влияние на появление и усиление шума в ушах. Например, мигрень или сосудистые нарушения могут изменить кровоток и повлиять на нервные структуры в ушах, что усилит восприятие шума или вызовет его появление.
Невролог предупредил, что в случае беспокоящего ушного шума важно обратиться к врачу для выявления точной причины и разработки индивидуального плана лечения.
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