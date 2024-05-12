"Моя страна": как ДНК-тест перевернул жизнь Меган Маркл

Меган Маркл, супруга британского принца Гарри, в ходе своего визита в Нигерию назвала эту страну своей, основываясь на результате ДНК-теста, который показал, что она на 43% нигерийка.
В октябре 2022 года Маркл впервые сообщила об этом открытии, которое вызвало у нее большой интерес к своему происхождению, традиционно сложному для трассировки для многих афроамериканцев.
Герцогиня Сассекская поделилась своими чувствами и впечатлениями от открытия своих корней и назвала это началом нового пути самооткрытия.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.