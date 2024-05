"Моя страна": как ДНК-тест перевернул жизнь Меган Маркл

Your browser does not support the audio element.

Меган Маркл, супруга британского принца Гарри, в ходе своего визита в Нигерию назвала эту страну своей, основываясь на результате ДНК-теста, который показал, что она на 43% нигерийка.

Фото: Wikipedia by Office of the Governor-General is licensed under CC BY 4.0