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В Великобритании представили инновационную методику строительства

Фирма Automated Architecture представила революционные микрофабрики

2:06
Наука

Британская фирма Automated Architecture представила инновационную методику строительства. Основным преимуществом нового подхода является уменьшение зависимости строительной отрасли от нехватки рабочей силы и цепочек поставок.

Фирма Automated Architecture представила революционные микрофабрики
Фото: commons.wikimedia.org by רנדום is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Партнерство с крупными технологическими компаниями из разных стран и поддержка венчурных фондов позволили успешно реализовать эту идею. Уже заключены перспективные соглашения с застройщиками из США и Европы.

Использование роботов на всех этапах процесса строительства значительно сократит издержки застройщиков. Предполагается, что затраты на логистику и транспорт удастся снизить на 80%, а на трудовые ресурсы — на треть. Микрозаводы будут обрабатывать только один тип материала, что требует меньшего числа поставщиков по сравнению с традиционным строительством. Стоимость каждого роботизированного завода составляет около 300 000 долларов, при этом их доход может достигать 1 300 000 долларов в год — первые такие модели уже запущены. В настоящее время ведутся переговоры с партнерами из Канады, Испании, Швеции, Португалии, Франции и Нидерландов.

К 2030 году Automated Architecture планирует привлечь до 40 партнеров, способных строить до 75 000 домов в год с использованием новой энергоэффективной технологии. По мнению экспертов McKinsey Global Institute, в настоящее время мир находится в острой необходимости увеличения производительности, и строительная отрасль, оказавшаяся на грани кризиса, не сможет выжить без применения новаторских подходов. Предлагаемая бизнес-модель Automated Architecture может послужить основой для преобразования всей отрасли. Генеральный директор компании Молли Клейпул высказала уверенность в том, что их стратегия имеет все шансы изменить рынок недвижимости, делая его более доступным для конечных потребителей.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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