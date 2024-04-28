Рассказываем, что учесть при обустройстве детской площадки на дачном участке: вот какие моменты важны

Обустройство детской площадки на собственном участке

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Ландшафт

Обустройство детской площадки на собственном участке — отличная идея для семей с детьми, хотя многие могут считать это сложным и дорогим занятием. В действительности, создание игровой зоны для детей не так уж и сложно, и можно использовать доступные материалы.

Фото: https://unsplash.com/photos/boy-sitting-on-swing-chair-WNAO036c6FM by Myles Tan mylestan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Местоположение

Первым шагом при создании детской площадки является выбор подходящего места. Желательно, чтобы она была видна из дома и находилась на некотором удалении от хозяйственных построек. Если выбрано место возле стены или забора, их можно использовать для игр, например, установив на стене скалодром или грифельную доску.

Освещение

Важно, чтобы в зоне игры было разное освещение — не слишком солнечно, но и не слишком темно. Площадка должна быть частично затенена, например, с помощью навеса или зонтика.

Ограждение

Если дети маленькие, стоит задуматься о создании ограждения. Можно использовать сетку-рабицу или яркую пластиковую сетку. Другие варианты включают штакетник или ограждение из веревок.

Покрытие

Выбор покрытия игровой зоны может быть сложным. Газон подходит для игр, но требует ухода. Песок также хорош, но его нужно периодически разравнивать. Недавно стали популярны резиновая крошка и модули из ПВХ, которые соединяются как пазлы.

Оборудование

Основными элементами детской площадки являются песочница и домик. Домик можно построить из фанеры, вагонки или досок. В зависимости от возраста и интересов детей можно установить качели, горку или небольшой бассейн.