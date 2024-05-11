Ольга Бузова рассказала, на что предпочитает тратить деньги

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова объяснила, что довольствуется малым, отказывая себе в роскоши.
Бузова рассказала, что не спешит тратить деньги на новый телефон или очередную шубу. Вместо этого она предпочитает инвестировать в своё творчество.
"200 тысяч рублей я лучше потрачу на новые треки", — объяснила знаменитость в беседе с КП.
Певица отметила, что сейчас её доходы снизились по сравнению с периодом 2015 и 2018 годов. Ольга рассказала, что каждая копеечка, которую она зарабатывает, приносит ей радость.
Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.