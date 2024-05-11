Ольга Бузова рассказала, на что предпочитает тратить деньги

Ольга Бузова рассказала о жизненных приоритетах

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова объяснила, что довольствуется малым, отказывая себе в роскоши.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Бузова рассказала, что не спешит тратить деньги на новый телефон или очередную шубу. Вместо этого она предпочитает инвестировать в своё творчество.

"200 тысяч рублей я лучше потрачу на новые треки", — объяснила знаменитость в беседе с КП.

Певица отметила, что сейчас её доходы снизились по сравнению с периодом 2015 и 2018 годов. Ольга рассказала, что каждая копеечка, которую она зарабатывает, приносит ей радость.