США продолжают покупать у России металлы, удобрения и химические вещества

Эксперт рассказал о зависимости США от российских товаров

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединенные Штаты остаются крупным импортером металлов, удобрений и химических веществ из России, необходимых для развития промышленности и военного сектора.

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В то же время Вашингтон налагает запреты на торговлю этими товарами со своими союзниками, как отметил доктор экономических наук Леонид Холод в интервью "Вечерней Москве".

Аналитик подчеркнул, что США демонстрируют двойные стандарты, разрешая импорт определенных товаров из России для собственных нужд, в то время как ограничивают эту возможность для своих партнеров под угрозой санкций.

В качестве примера Холод привел ситуацию с российскими удобрениями, закупки которых были запрещены для стран Европейского Союза, в то время как США изменили свои законы для возможности покупки этих продуктов.

Особенно заметным стало увеличение объемов импорта удобрений из России, которое составило около 174 миллионов долларов, что в 1,7 раза больше по сравнению с предыдущим годом.