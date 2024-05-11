Соединенные Штаты остаются крупным импортером металлов, удобрений и химических веществ из России, необходимых для развития промышленности и военного сектора.
В то же время Вашингтон налагает запреты на торговлю этими товарами со своими союзниками, как отметил доктор экономических наук Леонид Холод в интервью "Вечерней Москве".
Аналитик подчеркнул, что США демонстрируют двойные стандарты, разрешая импорт определенных товаров из России для собственных нужд, в то время как ограничивают эту возможность для своих партнеров под угрозой санкций.
В качестве примера Холод привел ситуацию с российскими удобрениями, закупки которых были запрещены для стран Европейского Союза, в то время как США изменили свои законы для возможности покупки этих продуктов.
Особенно заметным стало увеличение объемов импорта удобрений из России, которое составило около 174 миллионов долларов, что в 1,7 раза больше по сравнению с предыдущим годом.
Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.